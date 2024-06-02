☆ ミニクーパー みどり キーホルダー キーカバー ケース ー MINI 908

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商品詳細
補足説明：ミニクーパーMINIキーカバーケースクロスオーバーMINIcrossoverF60MINIクラブマンMINIClubmanF54F55F56F57牛革素材スマートキーケースキーカバーキーホルダーみどり908ご覧頂きありがとうございます。新品・未使用の売れ筋商品のみ扱っています。複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第、終了となります。サイズ・カラーにパターンがある場合は在庫確認をしてからのご購入をお願い致します。商品説明 ：【適合車種】◆MINI◆COOPER◆クーパー◆COOPER◆S◆CROSSOVER◆クロスオーバー◆Clubman◆Fシリーズ◆F60◆F56◆F55◆F54◆F57など◆※必ずご使用予定のスマートキーと掲載写真をご確認お願いします。【絶妙な手編みの職人技】キーチェーンは非常に耐久性があり、快適な高級の革で作られています。私たちは細部に焦点を当て、より良く、より洗練されたものにします。【落下防止】付属のレザーキーホルダーと一緒に使うことで、落下防止効果が得られます。【高級感】：上質な艶でクールな豪華さを演出してくれます。本キーケースを取り付けるだけで愛車のスマートキーは高級車のキーに相応しく様変わりします。何気なくスマートキーを出すだけで周りの注目を集めます。愛車自慢のあなたにお勧めの逸品です。【一年間の】購入日より一年間のが付き、ご安心ください。万が一、商品は不具合がありましたら、ぜひメールにてご連絡ください。迅速無料或いは全額返金させて頂きます。ブランドなど ：//Mumayのストアを表示梱包にも注意しております。
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