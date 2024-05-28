TOM WOOD (トムウッド)peaky ring 日本サイズ約20号

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一年前にTOMWOODの公式オンラインストアにて購入した物です。数回着用した後、サイズが合わなくなったため箱に入れて保管しておりました。過去の着用時の写真も掲載しておりますので、参考にしてください。※シルバーの材質上小傷が入っております。また箱にもシミの様な汚れがございます。若干の使用感はございますが、まだまだご使用頂ける商品だと思います。値下げ交渉承ります。材質···シルバー装飾···BlueHawkEyeサイズ・・・60(日本サイズ20号)カラー···ブルー装飾···その他ストーン材質···シルバーカラー···ブルー装飾···その他ストーン