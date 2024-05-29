ビンテージ パフィーハート スイートハートジュエリー ペンダント

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素材:シルバーサイズ:約1.7cm×約1.4cmアメリカのコレクターから入手したパフィーハートペンダントです。パフィーハートペンダントの中でも珍しいデザインのものです。裏側に軽い凹みがありますがそこまで気になるものではない上、裏側なので着用時に見えず問題ないかと思います。大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズ感なのでユニセックスで使用していただけるかと思います。タトゥースタジオヤマダtattoostudioyamadacaleeキャリーオモシーチャンネルヤマダレンour’sアワーズモーガンクロードモーガン蔵人アメカジRRLダブルアールエルシルバーアクセサリーシルバーリングゴールドゴールドリングビンテージリングアンティークリングビンテージアメリカンビンテージアメリカントラディショナルアメトラアンティークスプーンリング古着バイカーインディアンジュエリーハーレイハーレイダビッドソンカレッジリングクラスリングシグネットリングインタリオリングカメオリングtomwoodトムウッドHermesエルメスマルジェラゴールドリングジャスティンズハーフジョンズバルフォアストリートヒップホップラッパーメンズリングレディースリングKITHkithOliverSpencerオリバースペンサーHattonLabsハットンラブスVEERTヴァートureliou