NIKE　AIR　MAX　90 ESSENTIAL

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商品詳細
数年前に購入しましたが、サイズが合わず数回しか着用していません。履き口に毛玉あります。ソールの状態は写真をご覧ください。全体的にきれいだと思います。購入した際の箱もお付けします。お値下げも可能です。シーン···ランニング/トレーニングシーン···トレイル/トレッキングシーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEエアマックス90スニーカー型···ローカット(Low)
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