YAMAHASYシリーズの名機、SY77を出品します。安心の送料込みです（＾＾）【概要】メーカー：YAMAHAヤマハ品名：ヴィンテージシンセサイザーキーボード品番：SY77鍵盤：61鍵盤【商品内容】内容物は、掲載写真にあるものが全てです。【商品状態】動作確認済み。（フロッピー類の動作は未確認）電源コードの一部、修復跡ありますが、電源が不安定になる事はなく、問題なく使用出来ていました。年式古い商品の為、外観面に使用によるキズ等ある箇所ありますが、出品に際し、丁寧に清掃しチェックしています。外観状態に関しては、掲載写真にてご判断下さい。【発送について】適切な梱包材を使用して丁寧に梱包し発送します。沖縄・離島のみ、送料2000円追加させていただきます。購入前に必ずコメント下さい。【その他】状態判断はあくまで主観での判断となりますが、実物との相違が無いよう心掛けて記載してます。また、古い商品の為、状態が出品時から変化する可能性もある事をご理解頂き、掲載写真と本文内容をご確認の上、ご検討頂けますと幸いです。種類···キーボード・シンセサイザー



希少！ 動作品 YAMAHA ヴィンテージ シンセサイザー SY77 | フリマアプリ ラクマ



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