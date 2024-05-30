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【ポールスミス】17AWブルゾン M-1 フェザー 美品
商品番号 C97739080457
商品名

【ポールスミス】17AWブルゾン M-1 フェザー 美品
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 14,491 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスのプルゾンフェザー柄肌触りや着心地も良く、インパクトのあるフェザー柄でカッコいいです。特に目立った汚れや擦れはなく美品です。定価64800円肩幅　42cm身幅　51cm着丈　65cm袖丈　61cm#ポールスミス#ブルゾン#フェザー#M1#フェザー柄
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