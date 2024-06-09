【最高デザイン】ヒステリックグラマー☆総柄ロゴガール満載ジャガードジャケット

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ご覧頂きましてありがとうございます♪☆即購入歓迎☆フォロー割実施中☆全商品一覧➡︎#古着屋ちゃいジャケット類➡︎#古着屋ちゃいジャケットヒス一覧➡︎#古着屋ちゃいヒステリックグラマー当店では他にもナイキ、ステューシー、カーハート、シュプリームなどストリートコーデはもちろん、1点モノやコラボなどアウターやジャケットなどスウェットやパーカーをメインにメンズからレディースまでユニセックスで着ていただける商品を揃えております！特にゆるっと着用できる大きめサイズがメインです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★ブランド★HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー★カラー★紺/ネイビー★サイズ表記★M★平置採寸★(㎝)肩幅:45身幅:53袖丈:67着丈:67多少の誤差はご容赦ください。※サイズ表記とサイズ感はアイテムにより異なりますので、上記の実寸をご確認ください。★素材★綿、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン裏地:なし★購入元★ブランドリユース店★状態★USEDお使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！★気になることがごさいましたらお気軽にコメント下さいませ^_^★ペットや喫煙者はおりません。お洒落が好きで他の人と被らない服をお探しの方にオススメです✨お気に入りの1枚を探してみてくださいね☺︎全商品一覧➡︎#古着屋ちゃいジャケット類➡︎#古着屋ちゃいジャケットヒス一覧➡︎#古着屋ちゃいヒステリックグラマー1693