H206 VAN JAC スイングトップ KENTコラボ

即購入OKです。VANJACKETSKENTスイングトップ中綿ジャケットWネームワッペン70周年カラー···ネイビー、紺サイズ···LL肩幅56身幅63着丈68汚れなどは特に見当たらないのですが中の綿が飛び出てきてしまっています(特に腕部分)専用、お取り置きは対応できません。購入前に自己紹介の一読をお願い致します。



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