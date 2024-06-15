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H206 VAN JAC スイングトップ KENTコラボ
商品番号 E98872217208
商品名

H206 VAN JAC スイングトップ KENTコラボ
ブランド名 ヴァンヂャケット
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです。VANJACKETSKENTスイングトップ中綿ジャケットWネームワッペン70周年カラー···ネイビー、紺サイズ···LL肩幅56身幅63着丈68汚れなどは特に見当たらないのですが中の綿が飛び出てきてしまっています(特に腕部分)専用、お取り置きは対応できません。購入前に自己紹介の一読をお願い致します。
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