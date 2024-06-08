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美品✨ ココマイスター 財布 ジョージブライドル ロベルトパース ダークブラウン
商品番号 I75705916157
商品名

美品✨ ココマイスター 財布 ジョージブライドル ロベルトパース ダークブラウン
ブランド名 ココマイスター
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#まうんてんBAG↑バッグ随時更新予定ですのでお立ち寄りください【商品説明】●ブランドCOCOMEISTERココマイスターメンズ　フォーマル　ビジネス　三つ折りコンパクト　ミニ　メイドインジャパン●カラーブラウン　茶●サイズ外寸　縦9.4×横11.4×厚さ3cm内寸　開いた時の長さ22.9cm札入れ×1小銭入れ×1カードポケット×3フリーポケット×2●素材レザー　本革【商品内容、状態】目立つ汚れ、傷などなく美品になっております。【購入元】ブランドリユース店
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