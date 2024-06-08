美品✨ ココマイスター 財布 ジョージブライドル ロベルトパース ダークブラウン

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商品詳細
#まうんてんBAG↑バッグ随時更新予定ですのでお立ち寄りください【商品説明】●ブランドCOCOMEISTERココマイスターメンズ フォーマル ビジネス 三つ折りコンパクト ミニ メイドインジャパン●カラーブラウン 茶●サイズ外寸 縦9.4×横11.4×厚さ3cm内寸 開いた時の長さ22.9cm札入れ×1小銭入れ×1カードポケット×3フリーポケット×2●素材レザー 本革【商品内容、状態】目立つ汚れ、傷などなく美品になっております。【購入元】ブランドリユース店
http://narcologia.ru/goods/Lincoln63202.html
http://narcologia.ru/goods/reboot350636.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric858745.html
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