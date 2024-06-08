希少adidas RECOUTURE/SHUN HIROSE × ATMOS

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RECOUTURE/SHUNHIROSE×ATMOS×ADIDASORIGINALSSUPERSTARWHITEサイズ：27cmカラー：ホワイト、ベージュ、グレーこだわりの詰まったDIY感溢れる独創的な\"SUPERSTAR\"が登場！\u2028スニーカーの修理からカスタマイズまでを手掛ける、東京渋谷のショップ\"RECOUTURE(リクチュール)\"。靴修理のアルバイトを経た\"廣瀬瞬\"氏によって2013年に前身となるショップをオープン。その後、2015年ごろから修理だけではなくカスタマイズも手掛けるようになり、SNSなどを中心に日本のみならず海外からも注目を集めた。また公式に\"ADIDAS(アディダス)\"とのコラボレーションをリリースするなど、カスタムの枠を超えた唯一無二のショップとなっている。\u2028今作では\"RECOUTURE\"とスニーカーショップ\"atmos(アトモス)\"、昨年末ぶりにトリプルコラボレーションが復活。\"前作\"同様に\"SUPERSTAR(スーパースター)\"を採用。アッパーは、レザーやスウェード、メッシュなどの質感の異なる素材をパッチワーク状に組みわせ、クラフト感溢れるスタイルとなった。さらにホワイトやベージュ、グレーなどを素材ごとに配色し、ヴィンテージライクな仕上がりとなった。エンボス加工されたロゴや、レザー製のライニングやインソールなど細部にまで妥協することなく、こだわりを詰め込んだ珠玉の1足となった。