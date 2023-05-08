【ASFVLT】アスファルト　PURSUIT MID　42　サンド

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世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」 | お寺・神社・お城

アスファルトのミッドカットスニーカーPURSUITMIDです。◆商品説明◆2014年にスタートしたASFVLTはパリに拠点を置くフランスのレーベルで、スケートボードのサブカルチャーやストリートファッションからインスピレーションを得て、革新的なスタイルをリリースしています。ブラッシュアップするコレクションはファッションの醍醐味を感じさせてくれます。★基本情報品名 ：PURSUITMIDサイズ：42(27.0cm相当)カラー：ベージュ/オレンジ重量 ：314g(片足)●状態外観 ：目立った傷や汚れはありません。内部 ：目立った傷や汚れはありません。ソール：良好です。靴紐 ：目立った傷や汚れはありません。その他：クリーニング＋スエード用栄養剤の補給＋防水処理済みなので、商品到着後すぐにご使用いただけます。●その他、注意事項即購入可能です。自宅保管品です。used品であることをご理解願います。突然の出品停止、ご了承ください。ノブチマの商品は【匿名配送】【送料無料】が基本となっております。匿名配送なので、個人情報が流出することはありません。管理番号：1384〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰こちらからノブチマの関連商品が閲覧できます↓↓↓#ノブチマのメンズファッション関係#ノブチマのシューズ_270mm