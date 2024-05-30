クレイジーケンバンド キャップ

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商品詳細
2005年頃にコンサート会場で剣さんに直筆サインしていただきました。年数が経過していますので若干の汚れはありますので中古品として理解していただける方、クレイジーケンバンドのファンの方で大切に保管していただける方、よろしくお願いいたします。在庫処分したいので値下げいたします。
http://narcologia.ru/goods/voiceless635959.html
http://narcologia.ru/goods/perforce411065.html
http://narcologia.ru/goods/revamp947822.html
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