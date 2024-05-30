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クレイジーケンバンド キャップ
商品番号 P13608833004
商品名

クレイジーケンバンド キャップ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2005年頃にコンサート会場で剣さんに直筆サインしていただきました。年数が経過していますので若干の汚れはありますので中古品として理解していただける方、クレイジーケンバンドのファンの方で大切に保管していただける方、よろしくお願いいたします。在庫処分したいので値下げいたします。
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http://narcologia.ru/goods/perforce411065.html
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