ミッチェルアンドネス　6panel キャップ　NBA ネッツ　バスケ

※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。サイズ フリー 周囲約60高さ約14ツバの長さ約7素人寸法になります。カラー グレーMitchell\u0026NessBROOKLYNNETS6panelcap完売モデル。渡邊雄太選手のブルックリンネッツのキャップになります。ほとんど使用しませんでした。どこも完売なのでリサイクルショップで15000円程で購入しました。小さくして梱包し、ネコポスもしくはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）alwayth（オールウェイス）bedlam（ベドラム）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）esow（エソウ）ecwcs（エクワックス）jhakx（ジャークス）RWCHE（ローチ）sonofthecheese（サノバチーズ）newera（ニューエラ）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、minnano、vega、supreme、Mondaysuck、bott、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います。在原みゆき、柴田ひかり、菅田将暉好きにも是非。その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・stussy等USA製80s90sヴィンテージ古着トップスであればレディースシャツTシャツの夏物からトラックジャケットスウェットパーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロンアノラックジャケット等の商品も出品中です。素材···コットン



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