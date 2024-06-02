ARC'TERYX - Kyanite Jacket Black

●フォロー割引●フォロー割引始めました。詳しくはプロフィールをご覧下さい。●商品名●ARC'TERYX-KyaniteJacketフリースジャケットブラックアークテリクスより、KyaniteJacketになります。トレンドでもある企業ロゴ刺繍入りです。サイズは希少なXXLで男女問わずにオーバーサイズで着用していただけます。幅広く使える、カヤナイトジャケットは、ミッドレイヤーとしても単体でも活躍。暖かさと動きやすさ、湿気コントロールの機能を持つポーラテックパワーストレッチプロは、温度調整のための通気性と、表面に使用した丈夫なナイロン素材による耐摩耗性も備えています。素材が持つ4方向ストレッチ機能と、立体構造のパターンと脇にマチがあるデザインで、最高の動きやすさを実現。トリムフィットが体を包み込み、シェルの下のレイヤーとしても着やすいデザインです。●2XLサイズ●着丈75cm身幅65cm肩幅51cm素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。●状態●古着商品の為、多少の使用感はございますが、特に目立った傷や破れなどはなく、まだまだ着用していただけます。画像を見て検討して頂き、古着を理解の上、ご購入をお願いします。●注意●＊ATMコンビニ支払いをご利用する場合は購入前にコメントをして頂き、購入から24時間以内にお支払いをお願い致します。＊出品商品は中古品です。完璧を求める方、神経質な方は申し訳ございませんがご購入をお控えください。＊コメント無しで購入OKです。他の方のコメントがある場合でも基本的には、即購入して下さる方を優先させていただきます。



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