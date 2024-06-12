有料仕上げ済み　ジャスティンデイビス　ビバスーパースターペンダント　人気

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確実本物正規品です♪写真は全て実物です♪JUSTINDAVISSPJ150VivaSuperStarPendantシルバー925、ジルコニア定価46,200円星モチーフでロックなペンダントトップです(^_^)/状態は、ジャスティン公式で有料仕上げ済みですので美品です。付属品は、ありません。送料込は、ネコポスです♪基本的に当日発送しています♪※※17時までに確認できた場合。また、絶対ではありません。・質問する前、購入する前、必ずプロフ読んでください。・値下げ交渉前提価格ではありません。・購入前のコメントは不要です。・極稀に売り切れの時がありますがご了承ください。JUSTINDAVIS他にもお探しの方はこちらから検索(^^)/#testament7ペンダント#testament7ネックレス#testament7最近では歌手のLisaさん着用で有名