K18 ダイヤ　ホースシュー　リング　金　ゴールド　ヒップホップ　貴金属

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・K18、約18号、10g弱・高品質なダイヤ使用のホースシューリング・TENDERLOINのものは無骨な感じですが、こちらは上品なデザインでオンオフ問わずに使えます・舐達麻等ヒップホップ関係者にも有名なお店で購入・過去も喜平ネックレス等出品しておりますので安心してご購入頂けます（2枚目の写真に写っているリング＋専用箱の出品です）#ネックレス#18金#k18#ゴールド#gold#ペンダントトップ#ペンダント#ペンダントヘッド#リング#ブレスレット#ピアス#イヤリング#貴金属#k24#k20#k18#k14#k10#pt900#pt850#ジュエリー#プラチナ#diamond#舐達麻#スクリュー#地金#アバランチ#Avalanche#ダラーリング#テンダーロイン材質...ゴールドカラー...ゴールド装飾...ダイヤモンド