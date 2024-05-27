ルイヴィトン コリエチェーン 袋付き

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商品詳細
新品で購入し使わなくなったので出品致します。比較的綺麗ですが、凝視すると細かい傷や汚れもあります。【ブランド名】LOUISVUITTONルイヴィトン【商品名】コリエチェーンモノグラムネックレス【商品状態】細かい傷や汚れあり【カラー】シルバー【素材】金属【サイズ】平置き 約53㎝ 幅 約1㎝【付属品】本体、内袋、リボン、箱など付属品全てあります。カラー···シルバー●即購入OKです●
http://narcologia.ru/goods/symmetric175245.html
http://narcologia.ru/goods/composite385654.html
http://narcologia.ru/goods/freezer237998.html
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