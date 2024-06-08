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Moma ネイビー　ニューエラ　ヤンキース　9twenty
商品番号 H79171780577
商品名

Moma ネイビー　ニューエラ　ヤンキース　9twenty
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ9twentyのモデルです。色はネイビー、球団はニューヨーク　ヤンキースサイズはフリー。ニューエラ×momaの人気アイテムです。つば裏はネイビー。状態に問題はなく傷や汚れはありません。型崩れしないように丁寧に梱包を致します。発送は注文頂き、1-2日以内には配送致します。宜しくお願い致します
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