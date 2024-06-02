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ヴィヴィアンウエストウッド　チョーカーネックレス
商品番号 E28684012634
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　チョーカーネックレス
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ヴィヴィアンスチョーカーネックレスになります2重に巻いたらブレスレットとしても使えます!ユニセックスチェーン約59センチ幅約1.5センチ付属品　なし状態は大変綺麗です。ご理解いただけれる方にお譲りします。宜しくお願いします。カラー...ブラック
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