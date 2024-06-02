ヴィヴィアンウエストウッド　チョーカーネックレス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ヴィヴィアンスチョーカーネックレスになります2重に巻いたらブレスレットとしても使えます!ユニセックスチェーン約59センチ幅約1.5センチ付属品 なし状態は大変綺麗です。ご理解いただけれる方にお譲りします。宜しくお願いします。カラー...ブラック
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http://narcologia.ru/goods/providence670594.html
http://narcologia.ru/goods/peroration730615.html
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