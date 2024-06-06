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商品詳細
リング5種類セットになります。バラ売りでの販売は致しかねます。写真1枚目の左から3つはHI-LANDER(ハイランダー)の物で、右2つはAPSの物です。ハイランダーの六芒星のリングと隙間が空いているリングは今調べても出てこないので現状非売品ではと思います。それぞれサイズはフリーですので、購入後にご自身の指に合わせてご調整いただければと思います。※指の力である程度調整可能です。商品の状態は写真や、質問にてご確認いただければと思います。
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