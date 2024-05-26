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ジャミロクワイ着用｜80s ヴィンテージBerghaus フリースジャケット
商品番号 M32490765916
商品名

ジャミロクワイ着用｜80s ヴィンテージBerghaus フリースジャケット
ブランド名 バーグハウス
特別価格 税込 13,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Jamiroquai／JayKay／80年代ヴィンテージ・フリース／VintageT-Shirt／当時物／VirtualInsanity／ジャミロクアイ／ジェイケイ／ヴァーチャル・インサニティ／90年代ヴィンテージTシャツ／メイドインUK／weber／123343Jamiroquai(ジャミロクワイ)を代表する名曲であり、90年代を代表するPV「VirtualInsanity(ヴァーチャル・インサニティ)」にてJayKayが着用していたUKを代表するアウトドアブランドであるBerghaus(バーグハウス)の80年代ヴィンテージ・フリースジャケット。胸のブランド・ロゴがトリコロールに切り替わる前のアイテムです。カラーはJayKay着用と同モデルの色違いであるグリーン。ちなみにこちらのカラーは同じくBerghausの別モデルのフリースで着用していました。イングランド製で、サイズは流通数の極めて少ないXXLサイズ。Berghausは小さめな作りですので、JayJayのようにオーバーサイズに着用するのに良いサイズ感かと思います。フリース特有の着用感の他、フロントの裾にフリースがハゲた箇所がございますが、その他は目立ったダメージなく、ヴィンテージのフリースジャケットとしては状態は比較的良いかと思います。詳しくは写真を拡大してご確認ください。30年以上前のヴィンテージ・アイテムとなりますので、当方のプロフィールをご一読頂き、これら予めご了承の上、ご購入のご検討お願いいたします。サイズ：XXL実寸(約)：着丈73cm／身幅74cm／ゆき93cmカラー：グリーン年代：80年代生産国：England状態：ユーズド・ヴィンテージ当方の出品一覧はこちらより=\u003e#THECRATES＊平日のご購入は当日～翌日発送、金曜14時～日曜のご購入は翌月曜日(祝日除く)の発送となりますので、こちら予めご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/providence289194.html
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