トム フォード　カードケース　 名刺入れ　クロコダイルエンボス　ブラック

○商品名TOMFORDトムフォード カードケース 名刺入れ クロコダイルエンボス イタリア製ブラック 牛革 メンズ○付属品箱(多少の汚れ)保存袋ブランド説明書○カラーブラック○サイズ(約)縦7cm横10.5cm幅2cm※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。○仕様カード入れ×4○状態未使用の保管品です♪保管時の極薄いスレはご容赦ください。大手ブランド専門買取店で購入した、真贋チェック済みの正規品です。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。お気軽にお問い合わせ下さい。管理番号N-25



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