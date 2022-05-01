美品 Paul Smith ポールスミス コインケース サフィアーノ レザー

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商品詳細
■PaulSmithポールスミスコインケース小銭入れブラックサフィアーノレザー■サイズ縦約8cm横約11cmマチ約2cm※多少の誤差はご了承下さい。■購入先エコリングオークションで真贋鑑定済みの商品を購入しております。■付属品なし■状態外観最後の写真の通り角が少し欠けていますがその他目立ったキズや汚れはなくかなりキレイです。内観ほとんど汚れがなくキレイな状態です。※ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願いいたします。#ポールスミス#コインケース#サフィアーノレザー
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