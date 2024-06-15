【訳あり】ロエベ アナグラム バケットハット レザー 黒 フィッシャーマンハット

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◯LOEWEロエベアナグラムバケットハットレザー黒フィッシャーマンハット◯LOEWEの大人気レザーハットです♪シンプルなブラックで、ピアスやネックレスなどのアクセサリーが苦手な方でも被るだけでコーデがまとまるおススメのアイテムです。新品未使用ですが内側タグ２枚目の裏に剥がれありのため少しお安く出品しています。定価￥79,200なのでお買い得です♪（日本完売しております）※ドイツの大手セレクトショップにて買い付けております。◯スペック◯【品番】112.10.010【素材】ナパカーフ【サイズ】59（頭囲59cm）【カラー】ブラック【仕様】ジッパー付き【付属品】保存袋、タグ類【生産国】ポルトガルその他の出品はこちらのタグから✨#selectshopCaterina#LOEWE#ロエベ#アナグラム#バケットハット#フィッシャーマンハット#日本完売