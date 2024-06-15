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Vintage TIFFANY SV925 K18 ツイスト リング 指輪
商品番号 U32621510893
商品名

Vintage TIFFANY SV925 K18 ツイスト リング 指輪
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 11,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VintageTIFFANYのツイストリング。SV925×K18のコンビです。存在感のある大ぶりなデザインです。▪︎色シルバー×ゴールド▪︎サイズ12号▪︎素材Silver925K18(ヴィンテージ品のため刻印が薄れています)▪︎状態目立ったキズなどはありませんが、刻印が薄れています。即購入大歓迎です！1〜2日以内には発送させていただきます。#TIFFANY#HERMES#TOMWOOD
http://narcologia.ru/goods/cryptographic18137.html
http://narcologia.ru/goods/navigate525430.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild923152.html
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[USED/中古]TIFFANY&Co. ティファニー リング・指輪 ツイストトルネード ストライプ SV925 7.7g ＃14 シルバー シルバー925 中古 tdc-000718-4d | フリマアプリ ラクマ
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