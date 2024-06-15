Vintage TIFFANY SV925 K18 ツイスト リング 指輪

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商品詳細
VintageTIFFANYのツイストリング。SV925×K18のコンビです。存在感のある大ぶりなデザインです。▪︎色シルバー×ゴールド▪︎サイズ12号▪︎素材Silver925K18(ヴィンテージ品のため刻印が薄れています)▪︎状態目立ったキズなどはありませんが、刻印が薄れています。即購入大歓迎です！1〜2日以内には発送させていただきます。#TIFFANY#HERMES#TOMWOOD
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Vintage TIFFANY ツイスト SV 925 リング 指輪 | hartwellspremium.com
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