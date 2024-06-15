

beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM



beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM beauty\u0026youth TORAY DRY/P セットアップ ネイビーM

2023年春夏新作の人気商品数回使用程度の美品上下セット販売です。ジャケット:TORAYDRY/PE2Bジャケット‐ウォッシャブル、ストレッチ、吸水速乾Mサイズ1222-144-8625¥22,990(税込)パンツ:TORAYDRY/PノープリーツアンクルパンツMサイズ1214-144-8599¥14,960(税込)以下ジャケットの商品説明東レ（株）の機能性素材（ウォッシャブル/ヨコストレッチ/吸水速乾）を使用したジャケット■デザイン東レ（株）”リランチェ”を使用した、使用した２Bジャケット。スマートな印象で着られるコンパクトなシルエット。前モデルから前身頃のみ一部裏地を仕様しています。■素材薄手ながらもハリ感があり、初夏に向けても着用できる生地感になっています。上品な光沢と繊細なメランジ感が特徴。ウォッシャブル/ヨコストレッチ/吸水速乾機能を備えた生地です。■コーディネートきれいめシャツのコーディネートは勿論ですが、カットソー合わせでカジュアルスタイルとしても楽しんでいただけます。休日OFFスタイルからオフィスカジュアルまで幅広いシーンで活躍するアイテム。============================裏地：一部あり透け感：なし伸縮：あり光沢感：ややあり機能性：ヨコストレッチ・吸水速乾ケア方法：手洗い可・ドライクリーニング============================