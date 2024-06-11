吉井和哉オリジナルブランド KeYバングル

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商品詳細
自宅で試しに着けたことはありますが、屋外では一度も使用していません。長年自宅にて保存しており真鍮製の為、くすみは出ています。適切にお手入れして頂ければ綺麗になると思います。外箱は傷や擦れがあります。ご理解頂いたうえで検討をお願いします。付属品シール、ポーチ
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