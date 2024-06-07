fragment × NEWERA コラボポンポンニット帽 ニットキャップ

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藤原ヒロシ手掛けるフラグメントデザインとニューエラの激レアコラボポンポンニットキャップになります。ニューエラオンラインで購入したのですが、思ってたのと少し違ったので泣く泣く出品致しました。デザインもシンプルで性別問わずに着用できます。カラー/パープルサイズ/フリー状態/新品未使用※ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい^_^他サイトにも出品しておりますので早い者勝ちです。ご購入後の返品、キャンセルは受け付けておりませんのでご了承の上ご購入下さい。fragmentDesignフラグメントフラグメントデザインニューエラNEWERAニットキャップニット帽ポンポンニットキャップ帽子カラー···パープル