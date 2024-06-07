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fragment × NEWERA コラボポンポンニット帽 ニットキャップ
商品番号 L33558209428
商品名

fragment × NEWERA コラボポンポンニット帽 ニットキャップ
ブランド名 フラグメントデザイン
特別価格 税込 3,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤原ヒロシ手掛けるフラグメントデザインとニューエラの激レアコラボポンポンニットキャップになります。ニューエラオンラインで購入したのですが、思ってたのと少し違ったので泣く泣く出品致しました。デザインもシンプルで性別問わずに着用できます。カラー/パープルサイズ/フリー状態/新品未使用※ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい^_^他サイトにも出品しておりますので早い者勝ちです。ご購入後の返品、キャンセルは受け付けておりませんのでご了承の上ご購入下さい。fragmentDesignフラグメントフラグメントデザインニューエラNEWERAニットキャップニット帽ポンポンニットキャップ帽子カラー···パープル
http://narcologia.ru/goods/approximate20620.html
http://narcologia.ru/goods/waveform806317.html
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