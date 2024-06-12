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キプロス　ダイヤモンドパイソン　長財布　グリーン
商品番号 C55082562748
商品名

キプロス　ダイヤモンドパイソン　長財布　グリーン
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

詳細は写真をご参考下さい。サイズ等の情報を載せています。(2023年購入、14300円)未使用ですが、素人保管の為、細かいところが気にならない方のみ、購入をご検討下さい。※箱に凹みあり。財布に傷はありません。
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