キプロス　ダイヤモンドパイソン　長財布　グリーン

詳細は写真をご参考下さい。サイズ等の情報を載せています。(2023年購入、14300円)未使用ですが、素人保管の為、細かいところが気にならない方のみ、購入をご検討下さい。※箱に凹みあり。財布に傷はありません。



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