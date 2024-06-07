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ガガミラノ No.12 ダイヤモンド
商品番号 T80838559907
商品名

ガガミラノ No.12 ダイヤモンド
ブランド名 ガガミラノ
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JMN-12ナンバーダイヤモンドガガミラノのナンバーネックレスです。公式サイトではsoldoutの廃盤モデルです。使用頻度は少なめです。トップの後ろに多少傷がある程度（写真3枚目）で大きな傷や汚れはございません。もちろん石の取れもないです。ダイアモンドの輝きもあるので存在感あるネックレスになります。付属品はプラスチックの内箱と紙材の外箱になります。外箱の方は角に潰れがあります。定価132,000円トップ　　　　　　　ステンレストップカラ　　　　　ロジウム石　　　　　　　　　ダイヤモンドトップサイズ（数字）W8.5mmH16mmチェーン素材　　　　ステンレススチールチェーンサイズ　　450mm+アジャスター50mmガガミラノGUCCILOUISPRADA本田圭佑ネイマールヴァニシウス　サッカー　東京ヴェルディ
http://narcologia.ru/goods/moisture580569.html
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ガガミラノ No.12 ダイヤモンド
定価13万　ガガミラノ No.12 ダイヤモンド

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定価13万 ガガミラノ No.12 ダイヤモンド | eclipseseal.com

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