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商品詳細
JMN-12ナンバーダイヤモンドガガミラノのナンバーネックレスです。公式サイトではsoldoutの廃盤モデルです。使用頻度は少なめです。トップの後ろに多少傷がある程度（写真3枚目）で大きな傷や汚れはございません。もちろん石の取れもないです。ダイアモンドの輝きもあるので存在感あるネックレスになります。付属品はプラスチックの内箱と紙材の外箱になります。外箱の方は角に潰れがあります。定価132,000円トップ ステンレストップカラ ロジウム石 ダイヤモンドトップサイズ（数字）W8.5mmH16mmチェーン素材 ステンレススチールチェーンサイズ 450mm+アジャスター50mmガガミラノGUCCILOUISPRADA本田圭佑ネイマールヴァニシウス サッカー 東京ヴェルディ
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定価13万 ガガミラノ No.12 ダイヤモンド
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定価13万 ガガミラノ No.12 ダイヤモンド | eclipseseal.com
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ガガミラノ ダイヤカスタム アフターダイヤ 文字盤 ダイヤモンド
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