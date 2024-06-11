CK カルバンクライン リピート 牛革 長財布 定価19800円 802614

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CKカルバンクラインリピート牛革長財布です。新品未使用。㈱イケテイ取り扱いの国内正規品です。定価１９８００円。カルバンクライン本国ニューヨークでも幅広く使用されている、ブランドを象徴するようなモノグラム柄を革に素押しで表現しました。革は素押しがはっきりと入るようにタンニンでなめされています。使い込むことでツヤ感が深まるエイジングを味わえることも魅力です。カード段全19、大ポケットが3つと、十分な収納機能を持っています。小銭入れは財布の外側にあるデザインです。スッキリとスマートですが収納力もある長財布です。【収納】・・・内側：札入れ、カードポケット×19、フリーポケット×3背面：ファスナー式小銭入れ×1【色】・・・ネイビー（コン）。フラッシュの関係で実物と画像では多少の色の濃薄が見られます。ご了承の上ご入札お願い致します。【素材】・・・牛革。【サイズ】・・・約１９．５×９．５×２．５ｃｍ。【状態】・・・新品未使用。#802614#アキレス802614#イケテイ#アキレスイケテイ