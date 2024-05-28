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訳あり Mサイズ PRADA プラダ ロゴ ウール バケットハット
商品番号 C93217962288
商品名

訳あり Mサイズ PRADA プラダ ロゴ ウール バケットハット
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 22,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※画像5−6枚目の通り、本体タグの一部が取れております。その為、訳ありとして出品しております。ご了承の上ご購入お願いいたします。【ブランド】PRADAプラダ【型番】2HC2672DUF【カラー】ブラック【商品状態】新品未使用【付属品】タグ、保存袋【サイズ詳細】頭周り58cm【商品説明】海外正規販売店にて購入いたしました。ウール製バケットハットアイコニックなトライアングルロゴサイズ調整不可ウール100%イタリア製
http://narcologia.ru/goods/Addict469618.html
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