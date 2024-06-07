希少 最初期 Bloody Mary バンパイアクロス ブレスレット バングル ...

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BRACELET | Bloody Mary

こちらは2000年の映画「BLOODTHELASTVAMPIRE」との限定品。とても希少なブラッディーマリー最初期の限定コラボブレスレットです。男女ユニセックスで着用頂けます。極わずかしか流通してない激レア品。この機会に是非ご検討下さい。==========================【BRAND】BloodyMaryブラッディマリー【MATERIAL】Silver925シルバー【SIZE】cm多少の誤差はご了承ください。サイズ表記は目安としてご参照ください。あくまでUsed品となりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。==========================#BURBERRY#バーバリー#RalphLauren#isseymiyake#イッセイミヤケ#ラルフローレン#NIKE#ナイキ#adidas#アディダス#Champion#YohjiYamamoto#ヨウジヤマモト#COMOLI#コモリ#CommedesGarcons#コムデギャルソン#SUPREME#シュプリーム#STUSSY#ステューシー#VINTAGE#ヴィンテージ#古着#80s#90s#00sシルバーSilver925k14k18などの様々な商品を定期的に出品していきます。お好きな方は是非フォローして下さい。