デッドストック　キャップ　1995

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1995年デッドストックのキャップですデザインがかっこよくて衝動買いしましたが被る機会がないので売ります。古着屋で12000円ほどで購入しました。女の子が被っても可愛いと思うので是非ーサイズてきにも少し小さめです。お値下げ可能古着デッドストックキャップCreekAlwaythAWW700filldaiwapier39ダイワピア39YAECAヤエカCOMOLIコモリAURALEEオーラリーTeatoraテアトラUNIVESALPRODUCTSユニバーサルプロダクツJJJJoundジョウンド