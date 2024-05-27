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CK カルバンクライン リピート 牛革 2つ折り財布 802612 ネイビー
商品番号 W67440868387
商品名

CK カルバンクライン リピート 牛革 2つ折り財布 802612 ネイビー
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CKカルバンクラインリピート牛革２つ折り財布です。新品未使用。㈱イケテイ取り扱いの国内正規品です。定価１４３００円。カルバンクライン本国ニューヨークでも幅広く使用されている、ブランドを象徴するようなモノグラム柄を革に素押しで表現。革は素押しがはっきりと入るようにタンニンでなめされています。使い込むことでツヤ感が深まるエイジングを味わえることも魅力です。【収納】・・・札入れ×２、カードポケット×４、フリーポケット×3、小銭入れ×1【色】・・・ネイビー。フラッシュの関係で実物と画像では多少の色の濃薄が見られます。ご了承の上ご入札お願い致します。【素材】・・・牛革。【サイズ】・・・約９×１１×３ｃｍ。【状態】・・・新品未使用。
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http://narcologia.ru/goods/enquire88189.html
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