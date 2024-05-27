HARRIER 4連キーケース

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商品詳細
ご覧頂きまして、ありがとうございます^^こちらの商品、HARRIERのキーケースになります。商品の状態はほぼ未使用のお品物になります。一度も使用してませんがタグを外してしまった為、商品の状態を未使用に近い。にしました。出品理由、断捨離を決意してから色々なお品物を出品してます。まだ状態は綺麗な為、他に使って頂ける方や欲しい方に譲りたくて出品しました！ご検討・ご購入お待ちしてます☆ミ39
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