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ダンヒルキーケース(6連＋スマートキー) 21R2178LT001R
商品番号 R49878331502
商品名

ダンヒルキーケース(6連＋スマートキー) 21R2178LT001R
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 5,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレーに近いブラックDAIMARUのダンヒル店舗で2020年末に購入。新品未使用で外箱付きで写真のものは全てつきます。Dunhill公式サイト掲載価格¥28,600(税込)[サイズ（約）]縦7cm横10cm厚2.5cm[仕様]キーフック×6キーリング×1　その他ポケット×1[カラー]本体:ブラック|金具:シルバー|[素材]コットンキャンバス/レザー[重量（約）]68g[付属品]純正箱[生産国]イタリア
http://narcologia.ru/goods/peroration43415.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming562292.html
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