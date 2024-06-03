ダンヒルキーケース(6連＋スマートキー) 21R2178LT001R

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商品詳細
カラー···グレーに近いブラックDAIMARUのダンヒル店舗で2020年末に購入。新品未使用で外箱付きで写真のものは全てつきます。Dunhill公式サイト掲載価格¥28,600(税込)[サイズ（約）]縦7cm横10cm厚2.5cm[仕様]キーフック×6キーリング×1 その他ポケット×1[カラー]本体:ブラック|金具:シルバー|[素材]コットンキャンバス/レザー[重量（約）]68g[付属品]純正箱[生産国]イタリア
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