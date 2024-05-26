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- 【新品】カステルバジャック コインケース ガルニエ チョコ
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。㈱イケテイ取り扱いの国内正規品カステルバジャックのコインケースです。カラー:チョコサイズ約W10×H7.5×D2cm重量:約80g素材:馬革、牛革仕様ラウンドファスナー式開閉内側：コイン収納部×1(2層式)差し込みポケット×2キーリング×1定価10450円(税込み)他にも鞄や財布など出品中です。是非ご覧下さい(^_^)
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