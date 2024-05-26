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【新品未使用】8C484/キーケース＆コインケース/ファインレザー/ネイビー/紺
商品番号 Q71625414207
商品名

【新品未使用】8C484/キーケース＆コインケース/ファインレザー/ネイビー/紺
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^_^こちらで出品している商品は、真贋保証されているブランドオークションにて購入した正規品ですのでご安心ください。★商品詳細★【Dunhill/ダンヒル】ダンヒルのカードケースです(*'▽')持ち運びに便利なコンパクトサイズ☆彡ファッションの1ポイントにオススメ(⌒∇⌒)▼サイズ縦約12.8㎝横約7.9㎝マチ幅約3.5㎝※素人採寸ですので誤差がございます。ご了承ください。▼仕様外観-内観小銭入れ1（仕切り3）キーリング6カードポケット3▼シリアルFM422▼付属品保管箱、ケアカード▼状態外観未使用保管品のため、微細な擦れや汚れが見られる場合がございますが、その他目立ったダメージはなく、まだまだ末永くご使用して頂ける綺麗な状態です☆彡内観未使用保管品のため、微細な擦れや汚れが見られる場合がございますが、その他目立ったダメージはなく、まだまだ末永くご使用して頂ける綺麗な状態です☆彡▼備考目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^)・万が一コピー商品がありましたら返品対応させていただきますので、評価前にコメントお願いいたします。#Dunhill#ロゴプレート#6連キーリング#ファインレザー#カード入れ#ブラック#デューク
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