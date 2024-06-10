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msx2 悪魔城ドラキュラ
商品番号 T30658970811
商品名

msx2 悪魔城ドラキュラ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 7,049 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年以上前に購入したものを、自宅で保管していたものです。動作確認はしておりません。保存状態は良いですが、外箱に傷や汚れが見受けられます。防水対策して発送致します。値段交渉受け付けます。ファミコンSwitch
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