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PICO4 128GB VRヘッドマウントディスプレイ
商品番号 S85906030543
商品名

PICO4 128GB VRヘッドマウントディスプレイ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発売暫くして買いましたが最初1日だけ使用しほぼ使っていない状態です。使用時間は4時間程度です。
http://narcologia.ru/goods/interconnect634670.html
http://narcologia.ru/goods/browse886791.html
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