PICO4 128GB VRヘッドマウントディスプレイ

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商品詳細
発売暫くして買いましたが最初1日だけ使用しほぼ使っていない状態です。使用時間は4時間程度です。
http://narcologia.ru/goods/interconnect634670.html
http://narcologia.ru/goods/browse886791.html
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