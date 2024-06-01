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商品詳細
【ご覧いただきましてありがとうございます】「HIPHOPCOVERART」アンドリュー・エメリー/氷上智宏#本#雑誌#BOOK#HIPHOP#ART#アンドリュー・エメリー#氷上智宏#アート#エンタメ#contacthigh#publicenemy#oldschool#hiphopcoverartヒップホップの歴史がレコードとともに甦る、カバーアートの秀作をまとめたHIPHOPデザインの集大成。特集として、パブリック・エネミーの首領、チャック・Dの独占インタビューを収録。帯付きで状態はいいです。ビニールカバーが付いておりますので本品は綺麗です。日焼けもありません。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/assessor436903.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric128045.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful944051.html
レア 初版帯付 Hip hop cover art レコードジャケット写真集-
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☆レア 初版帯付 HIP HOP COVER ART /ANDREW EMERY-
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