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ニンテンドー64 がんばれゴエモンネオ桃山幕府のおどり　新品未使用　美品
商品番号 J16927865052
商品名

ニンテンドー64 がんばれゴエモンネオ桃山幕府のおどり　新品未使用　美品
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 14,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクションとして自宅保管しておりました。箱には多少のキズ、スレ等が御座いますが全体的にはとても綺麗な状態かと思います。人により判断基準が違う為、画像でご確認下さい。こちらでは開封は一切しておりませんが購入前に中身の検品の為に開封された可能性は御座いますので、開封か未開封かは不明とさせて頂きます。開封しておりませんので動作確認等もしておりませんのでご了承下さい。上記、ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。
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