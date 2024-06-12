「実験工房ー戦後芸術を切り拓く」神奈川県立近代美術館,いわき市立美術館,富山県立近代美術館,北九州市立美術館,世田谷美術館編出版社読売新聞社刊行年2013ページ数351pサイズ26.5×19.72cm経年等の多少のダメージはありますが比較的綺麗な状態かと思われます。中身は書き込みもなく綺麗です。状態は写真でご確認ください。あくまで中古品ですので神経質な方の入札はご遠慮ください。他にもアート・デザイン関連の書籍を多数出品しております。まとめ買いもコメント欄等でご相談下さい。ご不明な点があればお気軽にご質問ください。