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YAMAHA　YTR-135　トランペット
商品番号 B11374537028
商品名

YAMAHA　YTR-135　トランペット
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHA　YTR-135　トランペットマウスピースに変色ありピストン戻り良好※お手数をお掛け致しますが、購入前に必ずプロフィールの確認をお願い致します。★専門的な知識は一切ありませんので商品に対しての質問などは対応出来ません。詳しい仕様や内容は公式サイトなどでご確認ください。※この商品は【お値下げ不可】です。値下げ交渉コメントには一切お返事いたしませんのでご了承ください。取り置き不可動作確認済み写真に写っている物が全てです。状態が気になる方はご購入はご遠慮ください。内容物は画像の方でご確認をお願い致します。\u003c検索用キーワード\u003e\u003e081gakk3192　#YANET楽器種類...トランペット
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