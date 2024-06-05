ハマスホイとデンマーク絵画　図録

山口県と東京都で開催された\"ハマスホイとデンマーク絵画\"の画集です。とても好きな芸術家さんなので2冊購入しました。1冊は手元に残し、もう一冊はどなたからにお譲りしたいと思い出品いたしました。保管用としての1冊だったのでほぼ未使用です。お好きな方のお手元にお届けできたら嬉しいです。



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