稀少品　ps2 本体　デバステ　デバッキングステーション　DTL-H10000

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商品詳細
【外箱、説明書、付属品完備・動作確認済み】 【状態】・本体に多少の小傷はありますが、通常動作には影響の無いコンディションです。※元からの使用かわかりませんが、ディスク読み込みに時間がかかります。・コントローラーに使用感あり。・外箱に汚れ、多少の擦れ等あり。■除菌クリーニング済みの商品となります。
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