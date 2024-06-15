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稀少品　ps2 本体　デバステ　デバッキングステーション　DTL-H10000
商品番号 B56010596918
商品名

稀少品　ps2 本体　デバステ　デバッキングステーション　DTL-H10000
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 36,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【外箱、説明書、付属品完備・動作確認済み】　　【状態】・本体に多少の小傷はありますが、通常動作には影響の無いコンディションです。※元からの使用かわかりませんが、ディスク読み込みに時間がかかります。・コントローラーに使用感あり。・外箱に汚れ、多少の擦れ等あり。■除菌クリーニング済みの商品となります。
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