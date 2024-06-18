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Nintendo Switch NINTENDO SWITCH JOY-CON…
商品番号 M86623992614
商品名

Nintendo Switch NINTENDO SWITCH JOY-CON…
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA・NintendoSwitch本体・NintendoSwitchドック・Joy-Con（L）ネオンブルー/（R）ネオンレッド・Joy-Conストラップ（ブラック）×2・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・外箱color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ2年程前に購入しましたが、ほとんど使用する機会が無かったため出品致します。非常に綺麗な状態ですが、細かい傷等ございます点ご了承ください。#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/recuperation91221.html
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