Nintendo Switch NINTENDO SWITCH JOY-CON…

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA・NintendoSwitch本体・NintendoSwitchドック・Joy-Con（L）ネオンブルー/（R）ネオンレッド・Joy-Conストラップ（ブラック）×2・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・外箱color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ2年程前に購入しましたが、ほとんど使用する機会が無かったため出品致します。非常に綺麗な状態ですが、細かい傷等ございます点ご了承ください。#任天堂#Nintendo
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