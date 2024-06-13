【ジャンク】ピカチュウNintendo64 NUS-101

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商品詳細
Nintendo64ピカチュウ NUS-101(JPN)本体コントローラー 2個コード写真にある物が全てです。動作未確認ですのでジャンク扱いで出品させて頂きます。簡易清掃済みですが、素人検品ですので見落としがある場合がございます。中古品、ジャンク品にご理解ある方でお願い致します。10/1342
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