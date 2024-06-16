F10キャンバス　　鯉

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⚫スプレーアートホームセンターなどで販売されているスプレー缶を使い、身の回りにある物、紙や蓋、ビニール等をつかい数分で幻想的なアートを描く技法アート！私のスプレーアートは筆はつかいません！！(*´ω｀*)⚫発送方法⚫基本クロネコorゆうパック発送※紙スプレーアートは専用の段ボールに丸めて発送！キャンバスはプチプチにくるんで専用の段ボールで梱包！